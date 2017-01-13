بري عرض الأوضاع مع البير منصور ومخزومي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، الوزير السابق البير منصور وعرض معه للوضع العام.

ثم استقبل رئيس “حزب الحوار الوطني” فؤاد مخزومي الذي أثنى إثر اللقاء على “جهود الرئيس بري لتسهيل تشكيل الحكومة وتفعيل عمل مجلس النواب”. واعتبر أن “طلب العماد عون فتح دورة استثنائية لمجلس النواب له صدى إيجابي يدعو للتفاؤل بإمكان إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، وكذلك إقرار الموازنة العامة للعام 2017″، لافتا إلى أن “الرئيس بري أكد لنا أنه سيتم تمرير معظم القوانين والمشاريع العالقة”.

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