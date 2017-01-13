جوله السيد المحافظ على حي بستان القصر

تفقد السيد المحافظ اليوم عمليات الصيانة والتأهيل الجارية في أحياء المدينة وتابع عمل الآليات في فتح الشوارع الرئيسية والفرعية في حي بستان القصر وترحيل الأنقاض منها .
وخلال الجولة التي شارك فيها اللواء قائد شرطة المحافظة تحاور السيد المحافظ مع الاهالي مؤكدا لهم الحرص التام على تسريع عمليات التأهيل بما يوفر الخدمات للأهالي ، مشيرا إلى أن نسبة الأعمال المنفذة قاربت 60 بالمائة من الأعمال المطلوبة لفتح الطرقات وترحيل الأنقاض منها كما تم افتتاح 3 مراكز صحية جديدة ستكون في الخدمة خلال هذا الأسبوع كما بلغ عدد المدارس التي افتتحت في الأحياء المطهرة من الإرهاب 18 مدرسة يداوم فيها حوالي 4500 تلميذ وأعيد تفعيل 6 أقسام شرطة وتم خلال الأيام القليلة الماضية القبض على أكثر من 200 شخص لارتكابهم جرائم السرقة وغيرها .
واستجابة لما طرحه الأهالي وجه السيد المحافظ مدير المياه للقيام بالإجراءات الفنية لإيصال المياه للمباني والمنازل التي تضررت أو سرقت عدادات المياه منها.
كما شملت جولة السيد المحافظ أقسام شرطة الصالحين والشعار مؤكدا على الضباط والعناصر ضرورة الجاهزية التامة لضبط الحالة الأمنية وحفظ أمن وسلامة المواطنين وقمع كل أشكال الجريمة .