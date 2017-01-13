وزير الدفاع استقبل المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، حيث جرى التداول في المواضيع المتعلقة بالأمم المتحدة وسبل التعاون مع الجيش اللبناني.

وقال الصراف بعد اللقاء “إننا لن نوفر وسيلة متاحة أمامنا لتنفيذ هذا البرنامج. أيا تكن الأمور التي تلتزم حكومتي بتقديمها، سأحرص على تقديمها. إذا، هذا أمر مفروغ منه. إن جزءا كبيرا من القضايا التي ناقشناها اليوم يصب ضمن إطار المصلحة الوطنية. وبالتالي نحن ملتزمون تجاه المواطنين في الدرجة الأولى، والتزاماتنا ليست مجرد حبر على ورق. وبالتالي أنا أؤكد تقيد الوزارة بالالتزامات المترتبة عليها. هنا، لا يسعني سوى أن أشكر منظمة الأمم المتحدة وأن أنوه بالعمل الذي تفعله لأجل لبنان، وخصوصا في ما يتعلق بمساعدة النازحين. لدينا حتما الكثير من المطالب”.

وأضاف: “تطرقنا إلى ضرورة تحسين خدمات الأونروا وإدارة أزمة اللاجئين السوريين بشكل أفضل. وأؤكد أيضا أنه لا بد من إصلاح الاستراتيجية الشاملة ليس فقط على صعيد منظومة الدفاع، بل أيضا على صعيد العمل المؤسساتي ككل في لبنان، على الرغم من الضغوطات التي نرزح تحتها. ونحن نعتمد بشدة على منظمة الأمم المتحدة وعلى حضرتك كمبعوثة خاصة، للقيام ليس فقط بعمل رقابة، بل بعمل شراكة أيضا. أهلا بك في هذه الوزارة”.

وختم مشددًا “مرة أخرى على التزامنا ببرنامج عمل الحكومة الذي نال تأييد وموافقة مجلس النواب. أهلا بك في أي وقت”.

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