الجسر: للشباب فرص كبيرة في صناعة القرار

اكد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر ان “امام الشباب فرص كثيرة في مجال المشاركة في صناعة القرار الوطني، وان نضال الشباب والطلاب هو الذي يحدث التغيرات على اختلافها، فالقرارات الوطنية بإنشاء الجامعة اللبنانية وفروعها لم تكن سوى وليد نضال طالبي شكل قوة ضاغطة كبيرة”

وفي كلمة له خلال ندوة في حرم كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في طرابلس، نظمها قطاع الشباب في “تيار المستقبل” في طرابلس بعنوان “دور الشباب في صناعة القرار الوطني”، رأى أن “الشباب تتوافر لديهم الرغبة الجامحة والعزيمة الصلبة للمشاركة في صنع القرار الوطني”.

ولفت الى ان “القدرة يحكمها عنصران أساسيان: العلم المتجدد والهمة، ويفترض بالشباب أن ينهلوا باستمرار من ينبوع المعرفة المتجدد. بذلك يواكبون العصر ويخطون به خطوات إلى الأمام”.