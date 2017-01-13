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محافظ ريف دمشق: سيتم اتخاذ تدابير سريعة لتوصيل مياه عين الفيجة إلى مدينة دمشق بأقرب وقت ممكن
13 يناير, 2017
- 4:53 مساءً
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13 يناير, 2017
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