تصريحات مهمة لمحافظ ريف دمشق حول المياه والمصالحات

وقال محافظ ريف دمشق: وصلت ورشات الاصلاح الى نبع الفيجة، وستعود المياه بغزارة الى دمشق، وعمل الورشات سيتواصل ليل نهار لاصلاح الاعطال.

واضاف: خط مياه وادي بردى سيتم اصلاحه خلال ثلاثة ايام، وهناك تدابير سريعة لايصال مياه عين الفيجة الى دمشق، وسيتم تنظيف الانفاق من النفايات الموجودة فيها واعادة ضخ المياه الى مدينة دمشق.

ميدانيا قال محافظ ريف دمشق ان وصول الجيش الى عين الخضراء سيعجل من المصالحة الوطنية، وسيتم خروج المسلحين غير الراغبين بتسوية اوصاعهم الى إدلب، مؤكدا ان منطقة وادي بردى ستشهد مصالحات شبيهة بمصالحات التل وقدسيا.

واوضح بان: من يرغب بالاستفادة من مرسوم العفو الرئاسي سيتم تسوية وضعه بعد تسليم سلاحه.