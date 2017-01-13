اتفاق جديد لوقف العمليات العسكرية بوادي بردى

13 يناير, 2017 - 5:53 مساءً المصدر: وكالات
اتفاق جديد لوقف العمليات العسكرية بوادي بردى
أعلنت “المعارضة السورية” عن اتفاق جديد لوقف العمليات العسكرية في وادي بردى بريف دمشق، موضحة ان “الاتفاق لا يتضمن تسليم سلاح الفصائل”.

كما أوضحت ان “اتفاق وادي بردى لا ينص على الإستسلام أو تهجير قسري”.

المصدر: وكالات
13 يناير, 2017

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