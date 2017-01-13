عمليات تحرير الساحل الايسر ماتزال مستمرة بنينوى

أكدت قيادة عمليات “قادمون يانينوى”، استمرار عملياتها العسكرية لتحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل، مشيرة الى انها ستعلن مساء اليوم الموقف الكامل بشأن تلك العمليات، فيما حذرت من “تصريحات غير دقيقة” عن الموقف العسكري.

وقالت القيادة في بيان الجمعة، “تناقلت بعض وسائل الاعلام نقلاً عن مصادر مدنية وعسكرية عن تحرير كامل الساحل الأيسر”.

وأضافت، أن “العمليات العسكرية مستمرة وسنعلن مساء اليوم، الموقف الدقيق وأسماء مناطق الساحل الأيسر التي ما زال فيها تواجد لعصابات داعش الارهابية”، محذرةً من “ارباك الراي العام بتصريحات غير دقيقة عن الموقف العسكري”.

وكان النائب عن محافظه نينوى عبد الرحيم الشمري، قال اليوم الجمعة، إن الساحل الأيسر لمدينة الموصل تم تحريره بشكل كامل.