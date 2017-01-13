السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من تهديدات في كابول

حذرت السفارة الأمريكية في كابول رعاياها المتواجدين في العاصمة كابول، على خلفية سلسلة من الهجمات الدموية التي استهدفت المدن الرئيسية في البلاد، بما في ذلك العاصمة كابول مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجاء في بيان السفارة الأمريكية في كابول – وفق ما نقلته وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية – أن السفارة تذكر رعاياها بأن ثمة تهديدات خطيرة على سلامة وأمن المتواجدين في مدينة كابول وجميع أنحاء أفغانستان.

وأضاف البيان “خطر الاختطاف لا يزال مرتفعا، ففي كثير من الأحيان، تخطط الجماعات المسلحة لشن هجمات ضد مواقع وأفراد أفغان وأحيانا أمريكيين، بما في ذلك مرافق حكومية أفغانية وأخرى تابعة للحكومة الأمريكية والسفارات الأجنبية والمنشآت العسكرية والكيانات التجارية ومكاتب المنظمات غير حكومية والمطاعم والفنادق ودور الضيافة والمطارات والمراكز التعليمية”.

وأشارت سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان إلى أن هناك احتمالات أيضا لتنظيم احتجاجات في المدن الأفغانية في غضون فترة قصيرة.

يأتي ذلك فيما شنت جماعات مسلحة هجمات منسقة غرب مدينة كابول في وقت سابق من هذا الأسبوع، واستهدفت موظفي البرلمان في منطقة دار الأمان.

وكانت حركة طالبان الأفغانية قد بثت مقطع فيديو لأستاذين جامعيين أحدهما أمريكي والآخر أسترالي، كانا قد تم اختطافهما من جانب مسلحي الحركة في أغسطس من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي أنباء عنهما.

ويظهر مقطع الفيديو – الذي تبلغ مدته 13 دقيقة – الرهينين كيفين كينج من الولايات المتحدة وتيموثي ويكيس من سيدني، أستاذان يعملان في الجامعة الأمريكية بكابول، وهما يناشدان المسئولون بيأس لإنقاذ حياتهما.