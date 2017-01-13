وزير الدفاع الأمريكي: أيام البغدادي معدودة

قال وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، إن زعيم تنظيم “داعش”، أبوبكر البغدادي، ينتقل من مكان إلى آخر وإن “أيامه معدودة”، وذلك في مقابلة بُثت الخميس على شبكة “PBS”.

وقال كارتر، في مقابلة مع شبكة “PBS” سُئل خلالها ما إذا كانت الولايات المتحدة تعرف موقع البغدادي: “لو كنت أعرف بالضبط أين هو، قبل كل شيء، لن أخبرك، وثانياً، لن يكون لديه متسع من الوقت، إنه ينتقل في جميع الأنحاء”.

وأضاف كارتر: “أيامه معدودة، وهذا ينطبق على كل من تبقى من القيادة”.

وعادت المذيعة لتسأله ما إذا كانت أيام البغدادي “معدودة”، فشدد على رأيه بالقول: “بكل تأكيد”.

جدير بالذكر أن مسؤولا أمريكيا قال، في تصريح لشبكة CNN، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن واشنطن لديها معلومات حول تحركات البغدادي.

وكان المسؤول على اطلاع على أحدث التقارير الحكومية حول “داعش” في ذلك الوقت، ولكن بسبب حساسية المعلومات الشديدة، رفض تقديم المزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن رفعت مكافأة من يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال البغدادي، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من 10 مليون دولار إلى 25 مليون دولار.