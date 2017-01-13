عريقات: مازلنا مستعدون لعقد لقاء بموسكو مع نتنياهو

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير فلسطين صائب عريقات أن الجانب الفلسطيني ما زال مستعداً لعقد لقاء في موسكو مع رئيس الوزراء “الاسرائيلي” بنيامين نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث ما يُسمى عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال عريقات، في مستهل مباحثاته مع وزير الخارجية الجمعة في موسكو، “قابل الرئيس عباس دعوتكم الكريمة للقاء السيد بوتين والسيد نتانياهو في موسكو، ولا زالت موافقتنا على هذا الاقتراح قائمة”،

مضيفاً “نحن نواجه يومياً حقيقة لغة الاملاءات والمستوطنات والاعتقالات والاحتيالات تحت الاحتلال الاسرائيلي. وباعتقادنا روسيا الصديقة، التي كانت دائماً الى جانب حل الدولتين،

دولة اسرائيل لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة فلسطين على حدود 1967، مؤهلة لرعاية مثل هذا اللقاء الثلاثي أو رباعي في المستقبل”.