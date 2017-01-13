علماء صور: الإعتداء على دمشق يؤكد دعم الصهاينة للمسلحين

دان رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح له الجمعة، “الاعتداء الصهيوني على سوريا”.

معتبراً “أن الاعتداء على دمشق، يؤكد من جديد الدعم المباشر من قبل الكيان الصهيوني للجماعات الإرهابية في سوريا”،

موضحاً “أن التحالف بين العدو الصهيوني والعدو التكفيري لن يسقط أي محور من محاور المقاومة، لأن محور المقاومة تخطى مرحلة التحالفات المبنية على مصالح آنية، وهو جسم واحد هدفه إسقاط المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة واستعادة فلسطين كل فلسطين”.

وسأل ياسين عن “الصمت المريب أمام ما يحصل في اليمن من مجازر تعيدنا بالذاكرة إلى المجازر التي قام بها العدو الصهيوني في دول الطوق، وما زال يمارس هذا القتل الجماعي في فلسطين، كما شجب السكوت العربي على تدمير القرى وتهجير ابنائها التي يقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني”.

وطالب ياسين “القيادات اللبنانية السياسية السعي بكل جدية لإقرار قانون انتخاب معاصر يعبر عن التمثيل الحقيقي – وليس الصوري – للشعب اللبناني، ويخرج هذا الوطن من الطائفية المقيتة، التي هي الأرضية الأساس للفساد المستشري في البلد”.

وختم رئيس “لقاء علماء صور” مشيداً ب”الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيروت”،

داعيا “القيادات الفلسطينية ان تكون على مستوى الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الصهيوني بوحدة قل نظيرة وبإمكانات بسيطة جدا”.