“داعش” يحرق مصارف وأبنية حكومية بنينوى

أفاد قائد عسكري عراقي في قيادة العمليات المشتركة بقيام “داعش” بحرق كافة الدوائر الحكومية في آخر مناطق الساحل الأيسر بالمحور الشرقي، الذي أوشكت القوات العراقية على تحريره بالكامل.

وقال العميد ذنون السبعاوي، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، إن عناصر تنظيم “داعش” أقدموا على حرق مبنى بدالة نينوى الإلكترونية ومصرف أم الربيعين والمصرف العقاري و3 مراكز صحية، على خلفية تقدم القوات العراقية السريع، والتي أوشكت على تحرير الساحل الأيسر بالكامل من التنظيم.

وأضاف أن أغلب عناصر “داعش” تفر عبر نهر دجلة من خلال الزوارق إلى الساحل الأيمن بعد مصرع الآلاف منهم عبر المحور الشرقي والشمالي بالموصل.

ومن جانب آخر، شرعت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، الجمعة، بقصف تمهيدي منذ الصباح لاقتحام أحياء شعبية في المحور الشرقي، لاقتحام حي باب شمس وكراج الشمال والأرامل ومنطقة سوق النبي يونس، وهي من الأحياء القديمة عبر محور شرقي الموصل.

وأوضحت مصادر عسكرية عراقية أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب قصفت مواقع تمركز عناصر تنظيم “داعش”، مضيفا أن القوات العراقية بدأت تتقدم بشكل سريع، وهي توشك على إنهاء تحرير كافة الأحياء السكنية المتبقية بالموصل، وتحديدا الشعبية منها.

وتسارعت وتيرة تقدم القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي، بعد سيطرتها على نحو 80 في المئة من الأحياء في الجانب الأيسر الذي تقدر مساحته بـ150 كم مربع، وسط توقعات بفرض السيطرة عليه بالكامل في غضون أيام قليلة.