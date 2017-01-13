ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الربيعي في تعز

فادت مصادر صحفية في اليمن أن غارات العدوان السعودي استمرت على صعدة وتعز، فيما ارتفع عدد ضحايا مجزرة العدوان في منطقة الربيعي في تعز إلى 17 شهيداً و13 جريحاً.

وفي تعز اغارت طائرة بدون طيار على منطقة العمري في مديرية ذباب، فيما شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات القى خلالها قنبلتين عنقوديتن اثنتين على منطقة بركان في مديرية رازح في صعدة.

الى ذلك ارتفع عدد ضحايا غارات العدوان السعودي الامريكي على منطقة الربيعي في تعز إلى 17 شهيدا و13 جريحا.

وفي صعدة شهدت مديرية منبه الحدودية قصفا مدفعيا من قبل العدوان السعودي على مناطق متفرقة، فيما اصيب 3 مواطنين جراء الغارات التي استهدفت منطقة بركان في مديرية رازح.