بعد واقعة ريفي المشنوق.. الحريري نادم

اعتادت الساحت اللبنانية على سماع الصد والرد بين سياسيين الحكومة ومن ألمع نجوم الساحة لعام 2017 اللواء اشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق.

حيث هاجم الوزير المشنوق اللواء ريفي في برنامج كلام الناس امس واصفاً اياه “بانه قليل الوفاء و كلامه لا يستحق ان يرد عليه و بأنه اخذ اكبر من حجمه الطبيعي”

ليأتي الرد مباشرة من قبل ريفي على ما ذكره المشنوق “لن أرد عليه بلساني بل بلسان الرئيس سعد الحريري الذي قال لمحقق لجنة التحقيق الدولية بالصوت الموثَّق : “إذا راودني الشك بأحد المقرَّبين من والدي في تسريب المعلومات عنه ، أشك بشخصٍ كنهاد المشنوق”.

أرجو ألا أُضطر إلى أن أقول أكثر عن هذا الذي يصف الشرفاء بالمنافقين، لكن أسأله لماذا تكشفني أمنياً ولمصلحة من؟، فيما أنت تُخصِّص 240 عسكرياً لمرافقتك، وتُقفل الطرقات وتُقيم المربعات الأمنية؟ وللكلام تتمة

ليطل سعد الحريري بعد هذا الشجار وويعلق على ماذكر مغرداً “كم كنت مخطئا عندما شككت بنهاد المشنوق و اعطيت كامل ثقتي لبعضهم”.

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