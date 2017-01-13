1115 مدينة وقرية تدخل تحت غطاء وقف اطلاق النار

هذا ما اتى في تقرير 13-1-2016 الصادر عن مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم العسكرية في سوريا :

ازداد عدد المناطق المنضمة لإتفاق وقف إطلاق النار ووصل الى 1115 مدينة وقرية.

وقد قامت اللجنة الروسية ضمن الفريق الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بتسجيل 3 خروقات جديدة للإتفاق (2) اللاذقية، (1) حماة.

فيما سجل الجانب التركي 12 خرقاً :

(2) حلب، (8) دمشق، (1) حمص، (1) درعا.

وفي الجانب الإنساني قمنا بتوزيع 4.2 طن من المساعدات الإنسانية في حلب توزعت على (شيخ طه، مشروع من 3000 منزل، شيخ مقصود، لاجئين قي مدرسة معاذ بن جبل).

وفي بلدة الحراقي في مدينة حمص 4.3 طن.

وقمنا بتوزيع 1050 طرد ألعاب للأطفال في جرمانا في مدينة دمشق، وفي مدرسة جعفر عمران الأساسية في مدينة دمشق.

ولا تزال فرق تقديم الوجبات السريعة الساخنة تعمل في القسم الشرقي من مدينة حلب بشكل مستمر.

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