انصاري وبوغدانوف يضعان على الطاولة ملف الأستانا

التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري أنصاري في موسكو مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف.

وبحث حسين جابري أنصاري الذي وصل اليوم الجمعة الى العاصمة الروسية موسكو، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، آخر التظورات في الشرق الاوسط لاسيما الاوضاع في سوريا ومحاربة الارهاب وبرنامج المباحثات السورية – السورية في أستانة.

وتأتي هذه المباحثات وباقي اللقاءات التشاورية الاخرى استمرارا للمباحثات المقررة بين مسؤولي البلدين عبر مستويات مختلفة، حيث أدت هذه المباحثات الى تقدم طرق الحل السياسي للازمة السورية.

وكان جابري انصاري قد اجرى خلال لقائه في بروكسل الاربعاء الماضي ، هيلغا شميت مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني ، محادثات حول سوريا في اطار المشاورات بين ايران والاتحاد الاوروبي بشأن تطورات المنطقة ومن بينها ضرورة ايجاد حل سياسي للازمة السورية وباقي ازمات المنطقة.

وأكد وزراء خارجيةِ روسيا وإيران وتركيا في 20 ديسمبر الماضي في بيان اجتماع موسكو على سيادة ووحدة أراضي سوريا ودعم إعلان يرمي إلى إحياء المحادثات.

يجدر الاشارة الى ان العاصمة الكازاخية آستانه ستستضيف الحوار السوري – السوري يوم 23 يناير / كانون الثاني الجاري بهدف التوصل الى حل سياسي للازمة السورية.