عناوين واسرار الصحف المحلية ليوم السبت 14-01-2017

العناوين:

الاخبار

اليونيفيل تطرد لبنانييها؟

السعودية تبتزّ لبنان: الصمت مقابل 400 مليون دولار

الانتخابات النيابية: المقايضة الممكنة

النهار

جعجع لـ”النهار”: القانون الجديد في الكواليس

الجمهورية

هدوء سياسي يسبق «أسبوع العمل».. وعون إلى مصر قريباً

البناء

الجيش السوري يفرض إرادته في وادي بردى… تسوية للمسلحين وإعادة المياه

الانتخابات وفقاً لقانون الستين… وبري يراها نكسة للعهد والإصلاح

المشنوق وريفي والحريري على الخط… حرب بلغة الماضي على «المستقبل»

اللواء

وزراء سعوديون وقطريون إلى لبنان.. والمُهل «تعوِّم» الستين

الديار

تعليمات القادة للماكنات الانتخابية : جهزوا وخططوا على «الستين»

«طيور النورس» تفضح صفقـات النفـايات والمواطن «ضحية»

المستقبل

الحريري يرأس الاجتماع الأول للجنة النازحين

المرعبي: رئيس الحكومة يبذل جهوداً كبيرة

الجميل: زيارة عون للسعودية نقلة نوعية يقتضي تثميرها

الاسرار:

أسرار النهار

لا إصغاء للوزير

لفتت المواجهة بين وزيرين وسوء التفاهم بينهما عبر الشاشة الصغيرة من دون أن يصغي أحدهما للآخر بشكل جيد.

تراجع السرقات

قال وزير سابق إنه منذ العام 2005 تراجعت بشكل كبير نسبة سرقة السيارات بعدما اقفلت الحدود مع سوريا.

التمويل لسنة

توافر لمشروع صحافي جديد تمويل يمتد لسنة فيما يصر الناشر على جهات حزبية لضمان الصدور خمس سنوات على الأقل.

وزير الى سوريا

بعدما تردّد أن أحد الوزراء زار سوريا من دون إعلام، قال مصدر أمني إن الوزير المذكور اعتاد زيارة دمشق كل أسبوع قبل تعيينه وبعيداً من الأضواء.

أسرار الجمهورية

توجيهات

عاد سفير دولة أوروبية من بلاده مع توجيهات بعدم التورّط في وساطات داخلية في الصف المسيحي.

هجوم

يشنّ زعيم وسطي في مجالسه هجوماً عنيفاً على حلفائه معتبراً أنهم تخلّوا عنه في معركة قانون الإنتخاب فكيف في الإنتخابات.

تغيير

كشف مرجع كبير أمام مسؤول دولي كبير أنه لن يرضى بتغيير موظف كبير طالما هو موجود في مركزه.

أسرار اللواء

لغز

بدأت ورشة كبيرة في حزب بارز، تتعلق بترتيبات مرحلة ما بعد وقف الحرب في سوريا.

همس

بدأت التحضيرات لعقد تحالفات انتخابية في عدد من مناطق جبل لبنان.

غمز

تمرّ العلاقة بمرحلة غير «ودية» بين تيّار موالٍ وحزب وسطي، على خلفيات تتعدّى الانتخابات.

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