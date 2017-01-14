اعتقال مشتبه به في قتل الطالب السعودي في ويسكونسن

قالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به في مقتل الطالب السعودي في جامعة ويسكونسن الذي قيل أنه تعرض للضرب حتى الموت خارج مطعم بمدينة مينوموني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت الشرطة أن رجلا من مينيسوتا عمره 27 عاما ويدعى كولين إم. أوسبورن اعتقل، يوم الخميس 12 يناير/كانون الثاني، في منطقة سان بول واحتجز بتهمتي الاعتداء والقتل.

ولم تقدم أي تفسير للدوافع المحتملة للقتل الذي أثار مخاوف في الحرم الجامعي من أن يكون الاعتداء ناجما عن جريمة كراهية. لكن بوب ماير مستشار جامعة ويسكونسن ستاوت نشر بيانا على فيسبوك، يوم الجمعة، يقول نقلا عن الشكوى الجنائية إن المشتبه به قال للمحققين إن “المشادة الكلامية لم تكن نتيجة عرق أي شخص”.

وقال مسؤولون بالجامعة، يوم الجمعة، إن الطالب السعودي حسين سعيد النهدي (24 عاما) تعرض لهجوم في الساعات الأولى من صباح 30 أكتوبر/ تشرين الأول في أحد شوارع المدينة قرب جامعة ويسكونسن ستاوت في غرب ولاية ويسكونسن وتوفي متأثرا بجراحه في اليوم التالي في المستشفى.

وكان النهدي وهو من مدينة بريدة في السعودية يدرس إدارة الأعمال. وقال ماير إن النهدي بدأ الدراسة في الجامعة في مينوموني عام 2015.

ولم تصدر السلطات معلومات تذكر عن واقعة قتل النهدي. لكن وسائل إعلام محلية قالت نقلا عن شكوى جنائية إن الشرطة استجابت لشجار خارج أحد المطاعم في مينوموني ووجدت النهدي فاقدا للوعي وينزف من أنفه وفمه. وأفادت تقارير بأن السبب الرسمي للوفاة كان نتيجة إصابة في الدماغ.

ونقلت وسائل إعلام محلية روايات الشهود في وثائق قضائية تقول إن رجلا تجادل مع النهدي خارج المطعم قبل أن يتعرض النهدي للضرب والسقوط على الأرض.

وقالت واحدة من المارة للمحققين إنها شاهدت النهدي في مرحلة ما وهو يرفع يديه وكأنه يريد أن يقول للمعتدي إنه يريد تجنب المواجهة. ويلتحق بالحرم الجامعي نحو 9600 طالب، بينهم نحو 140 طالبا من السعودية.

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