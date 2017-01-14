روسيا تدعو ترامب لمحادثات سوريا

دعت روسيا إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب للمشاركة في محادثات السلام السورية في أستانة عاصمة كازاخستان، حسب صحيفة أمريكية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الدعوة وجهها السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلاك خلال اتصال هاتفي مع مساعد ترامب لشؤون الأمن القومي مايكل فلين في 28 ديسمبر/كانون الأول.

واعتبرت الصحيفة توجيه الدعوة بمثابة “أول مؤشر على توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا”. وأضافت الصحيفة أنها لا تعرف شيئا عن رد فعل فريق ترامب في الوقت الراهن.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت، وفقا لتقارير إعلامية، إن الولايات المتحدة لم تتلقَ دعوة رسمية لمحادثات السلام السورية التي تنظمها روسيا وتركيا في أستانة يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأكد ناطق الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم 13 يناير أن روسيا ترى لها مصلحة في مشاركة العدد الأكبر من الأطراف في محادثات السلام السورية، ولكنه تهرب من الإجابة عن سؤال بشأن مشاركة الولايات المتحدة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

