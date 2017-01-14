العميد “الشيخ” من الجيش الحر الى الجيش السوري

يبدو أن المعارض والقياديي في الجيش الحر “مصطفى الشيخ” يخطط للعودة من جديد الى تاييد الدولة السورية وذلك استنادا الى تصريحاته الاخيرة التي رحب فيها بالتدخل الروسي معتبرا ان روسيا صديقة للشعب السوري.

وكان الشيخ أعلن في مؤتمر صحفي من العاصمة الروسية “موسكو” ترحيبه بالدور الروسي في المنطقة، متمنياً أن تُعمم تجربة حلب، على كافة المناطق السورية، نافياً أن يكون الوجود الروسي في سوريا احتلالاً؛ كون ما يربطها بالشعب السوري أكبر بكثير من ذلك، وكونها دولة عظمى لا تحتاج إلى سوريا كي تحتلها.

وحمّل الشيخ مسؤولية مايحصل في سورية إلى فصائل المعارضة، واصفاً إياها: بعديمة الفهم.

وأبدى الشيخ ترحيبه الكبير بمؤتمر “الأستانة”، مشيراً إلى أنّه إذا لم يخرج سوى بوقف إطلاق النار فهو إنجاز يحسب للوطن، والشعب السوري.

وحمّل الشيخ الإسلاميين والإخوان المسلمين، مسؤولية ما يحصل في البلاد من دمار وخراب، دون أن يذكر في هذا الصدد الجيش السوري الذي لطالما اتهمه في وقت سابق قبل ان يعيد حساباته من جديد.

وتأتي تصريحات “الشيخ” في ختام زيارته، مع عدد من الضباط الذين انشقوا سابقا عن الجيش السوري إلى العاصمة الروسية “موسكو” حيث التقوا بعدد من المسؤولين الروس، من بينهم نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف”.

يذكر ان العميد مصطفى الشيخ كان يشغل ضابط أمن فرع الكيماء في المنطقة الشمالية قبل ان يلتحق بما يسمى الثورة السورية في نهاية عام 2011.

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