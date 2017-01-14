التحالف الدولي يستهدف فرن ومطعم في الرقة !!

قال مصدر ميداني في الرقة السورية أن طائرات حربية نفذت عدة غارات استهدفت مطعماً وفرناً، وأدت إلى مقتل شخصين وإحداث أضرار مادية.

واكدت المصادر ان الغارات استهدفت مطعم الأمبر قرب مبنى الرعاية الصحية، وفرن الأندلس في شارع تل أبيض وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل طفلة، وعامل بالفرن.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطائرات الحربية التي ضربت مدينة الرقة، “من المرجح أنها تتبع للتحالف الدولي (بقيادة أمريكا)”، وأشار إلى أنها استهدفت أيضاً بلدة السويدية بريف الطبقة.

وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن اهداف التحالف من قصف اماكن كفرن ومطعم بينما داعش يسرح ويمرح امام طائراتهم دون ان يقربوا منه.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

