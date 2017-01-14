لقاءات مكثفة بين الاكراد والروس والدولة السورية

اكدت مصادر كردية عن اجراء لقاءات مكثفة جمعت مجموعة من القياديين الاكراد مع ممثلين عن الدولة السورية ومسؤولين روس في كل من دمشق واللاذقية وذلك من أجلفتح قنوات للتفاوض، ومناقشة سبل حل القضية الكردية ضمن القضية السورية العامة.

حيث تزور مجموعة من الشخصيات الكردية المستقلة (وجهاء عشائر وأكاديميين) العاصمة دمشق، لإجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين من الدولة السورية، وقيادات روسية في مطار حميميم، وذلك في مسعى لفتح قنوات للتفاوض، وتقديم تصور لحل القضية الكردية، قد يدرج ضمن مساعي الحل السوري العام.

المصادر أكد أن اللقاءات كانت إيجابية، حيث يُتوقع أن تستمر حتى الأحد القادم، ذلك أن تعاطي كلا الطرفين سواء الروسي أو الدولة السورية كان جيداً ما يبعث أملا للوصول إلى اتفاق حول الحقوق الكردية في سوريا.

الجدير ذكره أن مجموعة من الأحزاب الكردية مع أحزاب الإدارة الذاتية، كانت قد زارت قبل شهر قاعدة حميميم الروسية، واتفقت على تشكيل وفد للتفاوض يكون ممثلا عنها، للمشاركة في أية مؤتمرات أو اجتماعات تبحث حل الأزمة السورية.

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