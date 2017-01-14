أوضح وزير البيئة طارق الخطيب أن موضوع نهر الغدير كبير، وهناك تعديات متنوعة تؤثر على تلوثه، مؤكداً أن هناك متابعة له، وأن البلديات المعنية بصدد اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

وأكد الخطيب، أنه إذا كانت هناك من ضرورة فانه سيعرض موضوع نهر الغدير على مجلس الوزراء، خصوصاً بعدما امتلأت الضاحية الجنوبية بالنفايات نتيجة اقفال مطمر “الكوستابرافا” تنفيذاً لقرار قاضي الأمور المستعجلة ولحين رفع الوزارات المعنية تقاريرها حول زوال الأسباب الموجبة للقرار.

وكرّر الوزير الخطيب تأكيده على أن وزارة البيئة ستنجز خطة استراتيجية للنفايات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، بعد ان يطلع عليها رئيسا الجمهورية والحكومة. نافياً، أن تكون هناك أزمة جديدة للنفايات.

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