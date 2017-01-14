مستشار ترامب هاتف سفير روسيا مرارا يوم فرض العقوبات

أجرى مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي اتصالا بسفير روسيا في واشنطن سيرغي كيسلياك، حسبما نقلته وكالة رويترز نقلا عن شون سبايسر الناطق باسم ترامب.

وأوضح سبايسر يوم 13 يناير/كانون الثاني، في أثناء مؤتمر صحفي أن الحديث المذكور جرى يوم 28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث بحث الطرفان إعداد مكالمة هاتفية مقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيب الأخير يوم 20 من الشهر الحالي.

وأفادت رويترز في الوقت نفسه نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأن فلين أجرى مع كيسلياك 5 مكالمة هاتفية في اليوم ذاته (28 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، في الفترة بين إبلاغ السفارة الروسية بالعقوبات الأمريكية الجديدة وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امتناعه عن الرد بالمثل، لكي لا ينزل إلى مستوى إدارة أوباما.

وأضافت رويترز أن الطرفين بحثا عن طريق الهاتف مسائل متعلقة بالاتصالات بين فريق ترامب والسلطات الروسية في ظل مزاعم الاستخبارات الأمريكية بشأن “تدخل روسي” في عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقال أحد المصادر إن واشنطن أبلغت موسكو بقرار العقوبات الجديدة ضد روسيا، قبل ساعة من إعلان القرار بشكل رسمي.

وكانت واشنطن فرضت يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات، والأجهزة الأمنية، وقيادة القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى ذلك أعلنت السلطات الأمريكية 35 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيهم، وذلك على خلفية مزاعم بشأن “التدخل الروسي” في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطوات غير الودية الجديدة من جانب الإدارة الأمريكية التي تنتهي ولايتها الشهر الحالي، بأنها استفزاز يرمي إلى مواصلة تقويض العلاقات الروسية الأمريكية.

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