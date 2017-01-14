ريف دمشق : الجيش السوري يبسط سيطرته التامة على بلدة حوش الزريقية في الغوطة الشرقية بعد معارك عنيفة مع تنظيم جبهة النصرة

14 يناير, 2017 - 10:42 صباحًا
14 يناير, 2017
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