كنعان في لقاء انمائي متني: سنبدأ اجتماعات مع وزارة الطاقة خلال يومين لتحويل التوصيات الى مشاريع تنفذ

14 يناير, 2017 - 10:46 صباحًا
14 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل