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كنعان في لقاء انمائي متني: سنبدأ اجتماعات مع وزارة الطاقة خلال يومين لتحويل التوصيات الى مشاريع تنفذ
14 يناير, 2017
- 10:46 صباحًا
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14 يناير, 2017
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