لماذا ضربت اسرائيل دمشق؟

عامٌ جديد تدخله الأزمة السورية مكللاً بانتصارٍ عارم أذهل العالم وهو تطهير حلب من الإرهاب فهي المحافظة التي راهن عليها الأمريكي وحلفائه كثيراً بأنها لن تعود وستكون المفتاح لتنازلاتٍ كثيرة يقدمها الرئيس السوري بشار الأسد بهدف استعادتها ولكن الرياح لم تجري كماتشتهي سفن العم سام ومن معه من مستعربين و عثمانيين و صهاينة “تختلف المسميات والمعنى واحد وهو إرهابيون .

الهدف لهذا الحلف الشيطاني هو ضرب سورية وتقسيمها من أجل النيل منها فيما بعد. المعدات العسكرية والدعم اللوجستي الذي قُدم للمجموعات المسلحة في حلب يكفي لأن يدمر ثلاث دول على الأقل فحلف الشيطان كان ينتظر الأخبار السارة في السيطرة على حلب وفتح ورقة متطلبات جديدة تلوي ذراع الرئيس الأسد الذي فاجئهم بذراع من حديد أبكت عيونهم وقضّت مضاجعهم على مرئى جميع العالم وسيطر الجيش السوري على حلب قبل نهاية العام المنصرم كما وعد الأسد.

الجنون بدا وضحاً على العدو الصهيوني الذي صُعق من انتصارات الجيش السوري المتتالية والسريعة حتى أصبح يريد ايجاد حلولٍ معايرة عن دعم الامجموهات المسلحة والتي لم تنجح في مهامها منذ مايقارب الست سنوات فاضطر العدو الاسرائيلي هنا للتدخل شخصياً وضرب مواقع الجيش السوري واستهداف مطار المزة العسكري الذي يشكل كابوساً مميتاً لإسرائيل لتحقيق عدة أهداف كثيرة وهي .

١- استجرار الجيش السوري لفتحِ جبهة حرب دولية تستدعي اعلان الحرب وتدخل حلفاء اسرائيل للدفاع عنها مما يفتح ساحات كبيرة للارهابيين داخل سورية .

٢- قتل الروح المعنوية للشعب السوري الذي بات يثق بجيشه ويلتف حوله بعد الانتصارات الكبيرة التي يحققها تباعاً وهذا التناغم بين الشعب والجيش هو ماتخشاه اسرائيل .

٣- الاستفادة قدر الامكان من الأيام المتبقية لرئاسة اوباما الذي يدعم اسرائيل بينما ترامب لايدعم الحروب ولايدعم اسرائيل وخاصةً أنه لم يقم بدعوة نتنياهو لحضور مراسم انتقال الرئاسة الأمريكية .

٤- إبهار العالم بقوة اسرائيل الغير موجودة عن طريق الاستفزاز وعدم الرد من الطرف الآخر .

٥- رفع الروح المعنوية للمسلحين عن طريق تشتيت التركيز للجيش السوري في الداخل وايصال فكرة أن اسرائيل وجيشها معكم في خندق واحد ضد الجيش السوري

٦- معرفة القدرات القتالية للأسلحة السورية والتي تثق اسرائيل بأنها لم تعد تعرفها .

ولكن القيادة العسكرية في سورية تعرف كل ماتخططه إسرائيل وحلفائها وتعرف أين ومتى يكون الرد .

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