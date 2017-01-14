زعيتر: لقانون انتخابي يحفظ وجود الجميع

رعى وزير الزراعة غازي زعيتر، حفل اطلاق فعاليات مهرجان التسوق والسياحة في مدينة صور، والذي دعت اليه جمعية تجار صور وشركة “ليدر” بالتعاون مع البلدية، باحتفال اقيم في استراحة صور السياحية.

وقال زعيتر: “قفزنا قفزة ايجابية وكبرى في انجاز الاستحقاق الرئاسي والحكومي، وهاتان الخطوتان تشكلان عامل امل للبنانيين على ان لبنان كان وسيبقى بلدا حاضرا ومؤثرا على خارطة المنطقة التي تعصف فيها الحروب والازمات التي تضع مجمل مصائرها في مهب الريح. واللبنانيون يتطلعون الى ولوج حياة سياسية جديدة اكثر امانا واستقرارا وتعطي دفعا لهم للعبور الى لبنان الجديد القوي المقاوم والعادل والحديث، وشرط ذلك بل الخطوة الاولى في هذا المسار ضرورة اقرار قانون انتخابات على اساس النسبية”.

وقال: “نحن في حركة امل وفي ترجمة عملية لرؤى ومواقف دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري نؤمن بضرورة ان يعبر كل فريق لبناني عن هواجسه ومخاوفه ومواقفه من هذه القضية لاننا لا نؤمن بالفرض والاكراه في القضايا الوطنية الحساسة والحاسمة ولطالما طالبنا ونادينا بضرورة التوافق على قانون يحفظ ويصون وجود ودور الجميع دون استثناء”.