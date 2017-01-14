محافظ دمشق يحول الفيلق التطوعي إلى إجباري

عندما شُكل الفيلق الخامس سمي فيلق تطوعي والدليل على ذلك الحملة الإعلانية الكبيرة التي انتشرت لتسليط الضوء على الميزات المقدمة للمتطوعين من باب تشجيع الشباب على الالتحاق <الاختياري> أسوة بكثير من الدول المتقدمة التي تسعى لوجود جيش نخبوي متدرب على العديد من المهام القتالية، إلا أن البطولات <الاستعراضية> لبعض المسؤولين، وكالعادة في كثير من القرارات أفقد الموضوع رونقه وجوهره.

وثيقة صادرة عن محافظ دمشق تم تعميمها على كافة المنشآت الحكومية في المحافظة، تطلب منهم إرسال أسماء كافة العاملين الذكور من هم بعمر 18 _ 57 عام وكذلك أسماء الراغبين منهم بالتطوع ضمن الفيلق الخامس والعاملين المفرزين الذين يعملون في القوات الرديفة ليُفاجئ عدد كبير من العاملين بإستدعائهم للالتحاق بالفيلق الخامس التطوعي بشكل إجباري ودون معرفتهم !!

جاءت الخطوة تزامناً مع الفضيحة المدوية لمحافظ اللاذقية الذي أجبر الموظفين المندوبين إلى المحافظة للالحتاق بالفيلق الخامس، حيث أكد رئيس الحكومة تحت قبة مجلس الشعب لدى تساؤل الأعضاء عن تلك التجاوزات أنه تصرف فردي !!

كما تزامنت مع القرار الذي صدر عن وزير التربية بغض النظر عن الوضع التجنيدي للمتقدمين للتوظيف والتعاقد على شواغر الوزارة !!

أسئلة كثيرة تدور في رأس من يتابع هذا التخبط الذي يقع فيه المسؤولين بغض النظر عن تجاوزهم للقوانين <وقصر النظر> الذي يقعون فيه نتيجة عواقب تلك الاجتهادات الغير مطالبين فيها أساساً.

لكن الأهم هل نحن أمام حالة تخبط ، أو تناحر، أو سباق <لتلميع> الصورة على حساب المواطن، أو حارة كل مين إيدو الو ؟؟!!

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