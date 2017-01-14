الحراك التربوي المستقبل: بوصعب استولى على وزارة التربية

أصدر الحراك التربوي المستقل البيان التالي:

رغم كل ما نشر من فضائح مالية وأسماء بات نجمها ساطعًا طل وزير التربية السابق الياس بوصعب الأسبوع الماضي قاطعًا إجازته ليرد على ما ورد على وسائل الإعلام من فضائح تهز الوزارة التي أدارها يوماً لكن المفاجئ فيها ذهابه نحو التهديد بنشر فضائح مالية يزعم أنه ضبطها خلال توليه مقاليد السلطة.

هنا حق لنا كتربويين في حراك مستقل ان نسال باستغراب عن أسباب رفض معالي الوزير السابق الرد على مضمون ما ورد في وسائل الإعلام على ما يتم تداوله من هدر للأموال الطائلة التي استحوذت عليها دائرته الضيقة الموظفة بقرارات تكليف بل ذهب إلى محاولة الالتفاف لا بل التهديد بفتح ملفات فساد.

هنا نسأل ايضا عن اسباب رفضه فتحها خلال عهده؟ ونقول لو أن معالي الوزير السابق لديه وثائق هذه الملفات لما تردّد بنشرها ولم يكن لينتظر لغاية اليوم وهو المعروف عنه حبه للظهور الإعلامي والقفز عبر الإعلام والتغني بإنجازاته، وإن كان أبو صعب حقيقةً يمتلك هذه الملفات فالسؤال لماذا احتفظ فيها لغاية اليوم وهنا نسأل: “هل هي مادة تركها ليبتز بها لاحقًا من يحاول فتح ملفات فريقه الغارق بالفساد المالي؟”.

ومن موقعنا نلفت عناية الوزير الجديد مروان حمادة إلى انتشار دخان الفساد التي أجبرت أبو صعب على الإطلالة الإعلامية، فعرضه لبعض الكشوفات لأساتذة عاديين أسقط تلك الشخصية الدرامية التي تجيد فن الدراما والتلاعب به رغم كونه يملك ساحة إعلامية واسعة ، كيف لا وقد أحرجوه بان يعرض كشوفات مالية لفريق إمارته المعروفين بالأسماء وبات الجميع يعرفهم ويعرف عن كثب الممتلكات التي يمتلكونها قبل وبعد ولاية بو صعب.

ما يساعد الوزير ابو صعب اليوم وجود فريقه في مناصب حساسة فهم الخصم والحكم، كيف لا وقد أطاح بـ رئيسة دائرة الامتحانات السابقة جمال بغدادي وخلق شغورا وأصدر مذكرة لتغطية هذا الشغور بمقربة منه تدعى هيلدا خوري ولها ما لها من قرابة مع المدعوة صونيا خوري الكامشة على تفاصيل الوزارة والغارقة بروائح الهبات الدولية مع زوجها جوزيف يونس.

كيف لا وقد أطاح برئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء السابقة وتكليف قريبته د. ندى عويجان تولي المهمة وهي التي استقدمت من ملاك الجامعة اللبنانية؛ كيف لا وقد أطاح برئيس قسم المحاسبة بحجة الفيلم الهندي المشوق الذي عرضه الوزير آنذاك واتهامه بمد يده على راتبه ليملأ هذا الشغور بمقربة ل.ع، كيف لا ولم يجدد للسيدة ندى منيمنة رئيسة الانماء التربوي التابع للبنك الدولي وزوجة الوزير الاسبق منيمنة ليخلق شغور ويصدر مذكرة تكليف المدير العام فادي يرق الذي قدم ولاءه ﻹمارة خوري وبات بذلك يصرف التمويل من البنك الدولي بأمرة تلك الامارة ولا تحتاج إلا إلى ابتداع الأفكار والبرامج وإقامة الحفلات الإعلامية بتلك اﻹنجازات.

إذا استطاع فريق الإمارة ومن عبر هذه التكاليف والتعيينات التحكم بجميع مفاصل الوزارة ومن لا يعرف أنه يحق لدائرة الامتحانات الرسمية الاستعانة بكادر بشري من خارج الملاك ومن داخله وهنا بيت القصيد لتقديم المنفعة للمقربين حتى وصل به الحال إلى استقدام إحدى مدراء المدارس الرسمية في بلدة ضهور الشوير، وتحت غطاء وورقة مكتوب عليها “تكليف”.

ما نجح به بوصعب هو إدراكه للعبة اللبنانية ،هذه الوزارة لن تحظى بالعمر الطويل وبالتالي لن يدخل الوزير الخلف في تشنجات مع أي طرف إبان الانتخابات بسبب إلغاء مذكرات تكليف بهذا الكم الهائل والضخم وهذا ما جعل بوصعب يقطف آخر حبة في سلم الاستفادة.

نعم باتت وزارة التربية بعد بوصعب كالمثل اللبناني “النملة المحلوبة” أننا نضع للرأي العام والوزير مروان حمادة المشهود بشفافيته هذه المعلومات على أمل أن يضع القضاء يده على يخرج إلى الإعلام من ملفات.