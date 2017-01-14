ارتكبات فظيعة للجيش الحر ضد المدنيين في درعا

اكدت مصادر ميدانية مقتل مدنيين اثنين من أبناء قرية كويا في ريف درعا الغربي، تحت التعذيب بعد اعتقالهما من قبل حاجز بلدة تسيل المؤدي لقرية عين ذكر، والذي تسيطر عليه ميليشيات تتبع لما يسمى الجبهة الجنوبية المنضوية تحت مسمى الجيش الحر في درعا.

وأشارت المصادر إلى تورط الفصائل المحسوبة على مايسمى الثورة السورية في درعا، وفي مقدمتها الجبهة الجنوبية والتي قالت عنها تنسيقيات المسلحين انها مدعومة من قبل ما اسموه محكمة دار العدل واتهموها بارتكاب انتهاكات وجرائم تصنفها الهيئات الإنسانية والمنظمات الحقوقية كجرائم حرب موصوفة، كالقصف العشوائي والإخفاء القسري وعمليات التعذيب، وصولًا للحصار الممنهج واحتجاز المدنيين واتخاذهم كدروع بشرية.

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