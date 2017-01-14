دخول 5 سيارات تحمل طاقم الصيانة الى منطقة نبع الفيجة في ريف دمشق وسيبدأ الفريق باصلاح مضخات المياه تمهيداً لاعادة ضخها إلى مدينة دمشق.

14 يناير, 2017 - 12:33 مساءً
14 يناير, 2017
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