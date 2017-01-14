هجوم عنيف لداعش والجيش يتصدى

تصدى الجيش السوري لهجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على المحور الشرقي لمدينة دير الزور وعلى المحور الجنوبي للمطار، وشمال غرب المطار ومحيط جبل الثردة جنوب المدينة.

كما تصدى الجيش لهجوم اخر شنه التنظيم على أحياء الرشدية والحويقة والصناعة في المدينة ومنطقة البغيلية ومحيطها شمال غرب المدينة وأوقع عدداً من القتلى في صفوف المهاجمين.

ودمر سلاح الجو دبابة و3 سيارات وقتل وجرح عدداً من مسلحي التنظيم في غارات شنها على مناطق الاشتباكات وعلى تحركات مسلحي التنظيم في محيط جبل الثردة والبغيلية ومحيط البانوراما وحقق اصابات مباشرة.

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