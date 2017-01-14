أحمد الحريري: مواقف عون تمثّلنا

لبّى الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، دعوة المغترب عبد الرحيم الدسوقي، إلى مأدبة غذاء تكريمية أقامها على شرفه، في منزله في جب جنين.

واستهل احمد الحريري كلمته بتوجيه التحية إلى المغتربين، واصفاً إياهم بـ”حجر الاساس الذي جعل رسالة البلد ورايتها وراية تيار المستقبل مرفوعة في الخارج والداخل”.

واعتبر “ان “تيار المستقبل” عندما يوزر أحد من البقاع الغربي وراشيا، فذلك ليس منة، لأن البقاع بالذات، يستأهل أن تكون الحكومة مؤلفة من وزراء من جميع مناطقه، من عرسال إلى هنا، في ظل الحرمان الموجود، ويمكن القول أيضاً أنه اذا شُكلت حكومة من الشمال والبقاع يكون افضل، لان الدولة لم تصل إلى المنطقتين، والحرمان الذي يطالهما هو حرمان عام”.

وأبدى سعادته بان “الروح عادت لرئاسة الجمهورية عبر المواقف الوطنية للرئيس ميشال عون، خاصةً بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الى المملكة العربية السعودية، وتأكيده على موضوع اتفاق الطائف، وعلى تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، وحديثه بكل صراحة عن بعض الامور التي تحصل في لبنان وهي خارجة عن ارادة الدولة. كل هذا الكلام يمثلنا ويعنينا، وكل هذا الكلام قريب من رأينا، ولكن لا نريد ان نستخدمه لإنشاء خلاف، بل نقوله لنضعه جانبا ونكمل المسيرة الداخلية، علينا اليوم النظر إلى لبنان، من الحدود اللبنانية – السورية في المصنع وإلى الداخل، وليس بالعكس، لأن اميركا وروسيا بالكاد يستطيعون إيجاد حل لما يصحل في سوريا، فما بالنا نحن في لبنان بذلك؟”.

وكان أحمد الحريري قد أدى صلاة الجمعة في مسجد جب جنين، حيث أم المصلين إمام البلدة الشيخ عمر حيمور. ثم قام عقب الصلاة بزيارة إلى منزله، حيث التقى عدد من فعاليات البلدة.

كما تفقد أحمد الحريري، يرافقه عضو المكتب السياسي وسام ترشيشي وقزعون، مدرسة “آفريس كوليج” في تعلبايا في البقاع الأوسط، حيث كان في استقباله مديرها العام بلال الحشيمي، وجال في أرجائها، وعلى طلابها، مطلعاً على شؤونها التربوية.

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