بالفيديو: ابو فهد ذو 56 عاماً احتضن الانتحاري واستشهد

لم تقف سنوات عمره التي جاوزت الـ59 عاما في ثنيه عن القتال الى جانب الجيش السوري في حربه ضد الارهاب.. الشهيد ابو فهد واسمه الحقيقي هيثم اسماعيل من مدينة السلمية بريف حماة.

استشهد ابو فهد وفقا لمصادر ميدانية حين قام باحتضان الانتحاري الذي فجر نفسه بكفرسوسة قبل يومين، حيث وجد نفسه وجها لوجه امام انتحاري مجرم يريد ازهاق حياة اكبر عدد ممكن من البشر قبل ان يصل الى حورياته في جهنم، ففضل الشهيد ابو فهد ان يستشهد بشرف ورجولة بدل ان يهرب ناجيا بنفسه من موت محقق.. احتضن الارهابي.. أفشل خطته وقضى شهيدا بعد 59 عاما قضا بعضها في الجيش السوري وبعد ان سرح انضم للدفاع الوطني ليكمل حياته العسكرية في دحر الارهاب عن ارض الوطن.

الصيف الماضي .. في مرج السلطان بالغوطة الشرقية، كان هذا المشهد المؤثر الذي جمع الرئيس السوري بالشهيد المقاتل هيثم اسماعيل الملقب ابو فهد.

https://www.youtube.com/watch?v=qk0uGd6B_VQ

الشهيد هيثم اسماعيل من مواليد 1958 مدينة سلمية متطوع ضمن صفوف الدفاع الوطني.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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