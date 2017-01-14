قبلان: سوريا ستنتصر على الارهاب

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان “بشدة الغارات الصهيونية على دمشق والتفجيرات الارهابية في سوريا التي تندرج في اطار الرد على الهزائم المتتالية التي اوقعتها سوريا في حربها ضد العصابات الارهابية، فهذه الاعتداءات المتكررة ضد سوريا وشعبها وجيشها تكشف حجم المؤامرة عليها، وتماهي الارهاب التكفيري في خدمة المشروع الصهيوني للنيل من موقع سوريا ودورها وتاريخها في الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين، باعتبارها راس حربة في مواجهة المشروع الصهيوني”.

واكد ان “إرادة سوريا الصلبة المتمثلة بوحدة جيشها وشعبها وقيادتها ستقوى على كل التحديات والاعتداءات والتهديدات، وسوريا ستنتصر على الارهاب وادواته وستزداد تمسكا بمواقفها الرافضة للخضوع للمشروع الاستعماري الجديد في اغراق المنطقة في الفوضى”.