مصادر خاصة: عملية استعادة تدمر بدأت

اكدت مصادر عسكرية ان الجيش السوري والقوات الرديقة بدأوا عملية عسكرية واسعة منذ صباح اليوم شمال وشرق مطار التيفور.

كما اكدت المصادر عن قيام قوات الجيش السوري بتدمير سيارة مفخخه قبل وصولها الى هدفها حاولت الدخول الى آماكن تمركز قوات الجيش شرق المحطة الربعة في مطار التيفور، تم تكبيد تنظيم خسائر بشرية فادحه ومازالت الاشتباكات مستمره حتى الآن.

مصادر خاصة من داخل مطار التيفور تحدثت للحدث نيوز عن وصول منظومة صواريخ متطورة الى المطار مؤكدة بدء عملية عسكرية واسعة لاستعادة تدمر سيعلن عنها خلال اليومين القادمين.

يذكر انه وفي وقت سابق وبتوجيه من الرئيس السوري قام رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العماد علي عبد الله أيوب بجولة ميدانية على عدد من الوحدات العسكرية العاملة في ريف حمص الشرقي.

المصدر-خاص الحدث نيوز

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

