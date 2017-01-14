قاسم: لعدم تكرار الطاقم الحاكم نفسه

القى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في افتتاح دورة ثقافية للهيئات النسائية – مجمع المجتبى، كلمة أكد فيها ان “حزب الله نجح في إعطاء صورة إسلامية ملتزمة ومشرقة من خلال المقاومة الإسلامية، وقتال التكفيريين، وحماية لبنان والمشاركة في بناء الدولة، واعتمد نص عمل ربما كان جديدا على كثير من السياسيين فكان الحزب الصادق في السياسة، وهذا الصدق مع جمهورنا أدَّى إلى أن يثقوا بنا وأن يقتنعوا بالخطوات التي نرسمها لهم وبالاستنتاجات التي نذكرها”.

وأضاف قاسم:”ليكن معلومًا، في لبنان إذا لم ينتج سلطة نيابية جديدة بقانون عادل قائم على النسبية فمسيرة الإصلاح تتعثر وستكون معقدة، لأنه لا يمكن الاعتماد على الصيغة الموجودة حاليًا من ناحية الانتخابات، ولا يمكن الاعتماد على تكرار الطاقم الحاكم نفسه، ويجب إعطاء فرصة للشباب وللآخرين، وبكل الأحوال نحن أعلنا مرارًا وتكرارًا أن يدنا ممدودة للجميع على قاعدتين: المقاومة والمواطنة، من يقبل أن يعمل معنا على قاعدة مقاومة إسرائيل والتكفيريين ومن يقبل أن يبني الوطن معنا بتكاتف فنحن حاضرون إلى آخر الطريق”.