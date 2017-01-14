محافظ حلب يستقبل 60 شكوى في مكتبه

ضمن الموعد الأسبوعي الدوري لاستقبال المواطنين من أصحاب الشكاوى. وقد استمع السيد المحافظ من كل مواطن لشكواه أو مطالبه واحتياجاته الخدمية مؤكداً حرصه التام على تلبية هذه المطالب ومعالجة الشكاوى والقيام بكل إجراء بما يسهم في تحسين الوضع الخدمي والمعيشي لكافة الاخوة المواطنين.

وخلال اللقاء تمت معالجة عدة شكاوى تتعلق بالرقابة على الأسواق والأفران والخدمات وتنظيم الشوارع وبالنقل والصحة والنظافة وترحيل الأنقاض وغيرها من الأمور الخدمية كما تم توفير مساعدات اغاثية وخدمات صحية لعدد من المرضى والأسر المحتاجة

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

