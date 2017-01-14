تدمر ستعود.. وربما تتبعها دير الزور

بينما ينشغل البعض بالتحضير والترقب لمؤتمر استانا المزمع عقده في الـ 23 من الشهر الجاري، ينفرد الجيش السوري الذي استراح من اغلب جبهات القتال مع مايسمى الجيش الحر، ينفرد بقتال داعش والنصرة في عدة جبهات عسكرية.

حيث تحدثت اخر الاخبار الواردة من ريف حمص الشرقي عن غارات جوية استهدفت مواقع مسلحي تنظيم داعش في محيط مدينة تدمر و منطقة البيارات غرب تدمر، كما اكدت مصادر خاصة للحدث نيوز عن بدء عملية استعادة تدمر مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى محيط مطار التيفور الذي دمرت حاميته من الجيش السوري سيارة مفخخة قبل وصولها الى حواجز الجيش في المنطقة.

اما في ريف بردى فيبدو ان الامر قد انطوى باستسلام مسلحي جبهة النصرة حيث سيغادر الغرباء منهم الى ادلب بينما يسوي الاخرون اوضاعهم ضمن اتفاق المصالحة.

كما تم الانتهاء من إصلاح الشبكة الكهربائية المغذية لنبع عين الفيجة في حين تستكمل ورشات النظافة وورشات مؤسسة مياه دمشق عملها حتى اللحظة في محاولة ضخ المياه إلى العاصمة في أسرع وقت ممكن .

وفي جبهة شرق العاصمة استهدف الجيش السوري يستهدف موقع للمجموعات المسلحة في جوبر بالمدفعية الثقيلة، ذلك بعد استهداف المسلحين لنقاط الجيش.

كما استهدف الجيش تحركات تنظيم ” جبهة النصرة” في مخيم اليرموك بالرشاشات الثقيلة.

وفي سعسع أُقيم صباح اليوم اجتماعاً لأهالي ووجهاء بلدة مزرعة بيت جن ـ سعسع في ريف دمشق للاتفاق على عودة الأهالي و استكمال عمليات المصالحة التي انتهت في جميع البلدات المجاورة.

وفي سياق متصل اطلق ارهابيون 4 قذائف هاون على قرية مجيمر بريف السويداء الجنوبي الغربي ماتسبب باضرار مادية كبيرة.

كذلك استهدف المسلحون المتمركزون في بلدة بيت جن منازل المدنيين في بلدتي حرفا و حضر بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة, والأضرار تقتصر على الماديات .

اما في دير الزور فقد تمكنت وحدات من الجيش من استعادة السيطرة على نقاط المقابر بعد تسلل عناصر تنظيم “داعش” إليها يوم امس، وفي سياق متصل قضى شهيدان وعدد من الجرحى جراء استهداف تنظيم “داعش” مدينة دير الزور بعدد من قذائف الهاون.

الى ذلك افادت تنسيقيات المسلحين عن قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرية “عون الدادات” شمالي منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي من قبل قوات درع الفرات.

كما تحدثت تنسيقيات اخرى عن استهداف “قوات سوريا الديمقراطية” بالقذائف الصاروخية أطراف مدينة مارع الواقعة تحت سيطرة فصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي

وافادت مواقع كردية عن اشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية” وتنظيم داعش في عدة محاور في ريف الرقة الشمالي والشمالي الغربي، بالتزامن مع قصف متبادل بالقذائف الصاروخية بين الطرفين.

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