تحرير جامعة الموصل ومقتل 30 مدنيا بقصف جوي

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت 14 يناير/كانون الثاني، من تحرير جامعة الموصل بالكامل الواقعة في الساحل الأيسر للمدينة ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.

وقال مصدر أمني محلي إن: “القوات العراقية تمكنت من تكبيد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”، وأضاف أن: “القوات دخلت الجامعة ومشطت المعهد التقني وكليتي الأسنان والآثار”.

وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب احتشدت في مقصف الجامعة، وبينما كانت تفتح خريطة للمنطقة حلقت طائرة بدون طيار يشتبه أنها تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” فوقها فأطلقت القوات النار عليها.

وتقول الأمم المتحدة إن المتشددين استولوا على مواد نووية كانت تستخدم في أغراض البحث العلمي بجامعة الموصل عندما اجتاحوا المدينة ومناطق واسعة من شمال العراق وشرق سوريا في 2014.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” اقتحامها جامعة الموصل وفرض السيطرة على عدد من أبنيتها، كما فرضت سيطرتها فيما بعد على مجمع الكفاءات قرب الجامعة قبل أن تتمكن قوات جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير المعهد التقني في جامعة الموصل.

إلى ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن شهود أن نحو 30 مدنيا قتلوا بقصف استهدف إحدى المناطق التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم “داعش” غرب الموصل.

وأوضحت المصادر نفسها أن 3 صواريخ أطلقت من طائرة استهدفت منطقة “الجديد” غرب الموصل يوم الخميس الماضي.

هذا ولم تتضح بعد هوية الطائرات التي قصفت المنطقة وما إذا كانت تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أو تابعة لسلاح الجو العراقي. ورجح شهود عيان أن تكون الغارة استهدفت أحد قادة تنظيم “داعش” الإرهابي.

يشار إلى أن عملية تحرير مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”، انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

على صعيد آخر، أقدم عناصر “داعش” على إعدام اثنين من أفراد الشرطة العراقية خطفهما قبل يومين في محافظة الأنبار.

وقال مصدر أمني في المحافظة إن: “داعش قام بإعدام اثنين من أفراد الشرطة في إحدى مناطق سيطرته غربي الأنبار”، مبينا أن “ذلك جاء بعد ما اختطف التنظيم المنتسبين الخميس الماضي في منطقة الكيلو 150 غرب الرمادي”.

وأضاف المصدر أن “التنظيم نفذ عملية الإعدام رميا بالرصاص”، لافتا إلى أن “داعش احتفظ بجثتي المنتسبين لديه”.

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