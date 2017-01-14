منظومات”إس-400″ تحمي أجواء القرم

بدأ فوج الصواريخ المضادة للطائرات المزود بمنظومات “إس-400” للدفاع الجوي، السبت 14 يناير/كانون الثاني بالمناوبة القتالية في شبه جزيرة القرم، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية.

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى مصدر عسكري روسي، أن عددا إضافيا من منظومات “إس-400” قد يصل إلى القرم في القريب العاجل، بغية تعزيز نظام الدفاع الجوي في جنوب روسيا عموما، وفي القرم بالتحديد.

وأكد المصدر ذاته أن منظومات الدفاع الجوي “إس-400” المتمركزة في شبه جزيرة القرم تستطيع الكشف وتدمير كافة أنواع الأهداف الطائرة، بما في ذلك طائرات “الشبح”.

يذكر أن شركة “ألماس – أنتاي” الروسية هي التي تقوم بتصنيع هذه المنظومة الحديثة للدفاع الجوي، والمنظومة مخصصة لتدمير الطائرات والصواريخ المجنحة والباليستية، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى (400 كيلومتر)، كما يمكن استخدام تلك المنظومة ضد الأهداف البرية.

يشار إلى أن منظومات “إس-400” قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المجنحة على أدنى ارتفاع عن سطح الأرض، والطائرات الصغيرة والكبيرة بلا طيار، والصواريخ المجنحة عالية السرعة، والصواريخ البالستية التي تصل سرعتها إلى 4800 كم/ساعة، متفوقة بذلك على كافة منظومات الصواريخ الاعتراضية بما فيها منظومة “باتريوت” الأمريكية وسواها.

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