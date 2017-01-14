قاذفات سورية وروسية تبدأ عملياتها في الباب والتركي يتراجع

ذكر مصدر عسكري أن مقاتلات سلاح الجو الروسي والسوري بدأت عمليات جوية مكثفة مستهدفة مواقع تنظيم “داعش” في مدينة الباب السورية التي تبعد 25 كم عن الحدود التركية شمال شرق حلب.

وحسب المصدر، تشترك في الغارات التي ينفذها سلاح الجو السوري مروحيات مقاتلة وقاذفات من طراز سو 24 و سو 22، فيما نفذت قاذفات روسية من طراز سو 34 إضافة لـ سو 24 الغارات من الجانب الروسي. يأتي ذلك فيما خفف الطيران التركي من طلعاته وغاراته فوق مدينة البات التي يسيطر عليها تنظيم الدولة داعش.

ويرجّح أن تنسيقاً تركياً روسياً يجري على مستوى الجو عبر مركز حميميم، لمنع حصول أي حوادث بين المقاتلات والقاذفات التي تنفذ غارات على مواقع داعش في الباب. وتفيد معلومات صحيفة أنه من المرجح إشراك حوامات الدعم الناري الروسية من طراز التمساح وصياد الليل في العمليات العسكرية في مدينة الباب بعد وصولها إلى مدينة حلب مؤخراً.

وتشكل العمليات الجارية جوياً في مدينة الباب ما يمكن اعتباره أول عمل عسكري مشترك بين الروس والأتراك، بينما ينفذ سلاح الجو غاراته على مواقع التنظيم مكتفياً بالتنسيق مع الروس فقط.

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