الرئيس الفلسطيني يفتتح سفارة دولة فلسطين في الفاتيكان

افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم سفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان وقام برفع العلم الفلسطيني على مقرها.

ودعا عباس في كلمة خلال مراسم الافتتاح كل دول العالم إلى السير على خطى الفاتيكان والاعتراف بدولة فلسطين مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحقيق السلام وإنهاء الصراع في المنطقة.

وقال عباس “التقينا قداسة البابا فرنسيس وتحدثنا مطولا حول عملية السلام وأكدنا أهمية محاربة الإرهاب والتطرف في كل أنحاء العالم وتطرقنا إلى المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده يوم غد في باريس وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334 بشأن الاستيطان”.

وأعرب عباس عن أمله بأن يكون ما تتناقله وسائل الإعلام حول نية الإدارة الأميركية الجديدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس غير صحيح لأن ذلك سيعرقل عملية السلام داعيا ترامب إلى فتح حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان عباس بحث خلال لقائه رئيس وزراء الفاتيكان المونسينيور بارولين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

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