صفي الدين: المقاومة ‘‘سباقة ‘‘ في الرؤية المستقبلية

أكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين أنّ ما تفعله المقاومة ليس نشاطاً عسكرياً أو جهادياً أو حربياً فحسب، بل هو مشروع كبير على كافة الصعد،

مشدداً على أنها كانت منذ البداية -على مستوى الإدراك- سباقة في الرؤية المستقبلية، وعلى مستوى الموقف حمت المنطقة ولبنان، وكل ذلك بفضل الإيمان والصبر والبصيرة واليقين.

وخلال رعايته حفل التخريج السنوي للدورات الثقافية الذي أقامته الهيئات النسائية في حزب الله- بيروت، في مجمع الإمام العسكري عليه السلام-الكفاءات، أشار سماحته إلى “أن كل هذا هو أفضل مما تدعو إليه البرامج التي تُعرَض عبر الإعلام وتكون أبعد ما يكون عن الهدفية والرسالة الإلهية”،

سائلاً من الذي يستطيع أن يدعونا إلى ثقافته؟ من ثقافته أفضل من ثقافتنا؟ الأميركي المجنون؟ أم الفرنسي الضعيف؟ أم جماعة الجهل في الخليج؟،

مضيفاً أنّ” المقاومة هي التي تفتخر في هذه الأمة كونها من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لديها قائد خبير وحكيم وشجاع ومشرق كالشمس، وهو الإمام الخامنئي حفظه الله صاحب البصيرة والتجربة الواسعة، حيث يجب علينا اغتنام فرصة وجود المقاومة والانتماء إليها، وفي لبنان نحن نعيش واحدة من نتائج هذا التوفيق”.

وتابع سماحته “إننا في لبنان وبعد انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة، هناك ملفات مطروحة وقانون انتخاب، ويجب على الجميع معرفة أن المقاومة تتطلع إلى كل هذه الملفات براحة واطمئنان ولا شيء يخيفها، ولكن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الناس بمصارحتهم والتعامل معهم بشفافية في كل الأمور والمشاريع لأنّ الناس في لبنان باتوا في موقع الواعي الذي يدرك المحاصصة والمحسوبيات”.