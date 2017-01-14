الصراف: سنواجه الإرهاب بوحدتنا وبقوة جيشنا

أشاد وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، بالزيارة التي قام بها الرئيس العماد ميشال عون والوفد الوزاري الى السعودية “التي كانت وستبقى قبلة العرب”،

معلنا “ان رئيس الحكومة سعد احريري اعطى توجيهاته لكل الوزارات المعنية بضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لاستقبال الاخوة السعوديين وكافة الاخوة العرب في لبنان وتوفير كل المناخات الملائمة لاستضافتهم”.

اضاف “ان الاولوية بالنسبة الينا الوقوف الى جانب مؤسستنا العسكرية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني على مختلف الصعد بكونه الضامن لللسلم الاهلي ولاستقرار لبنان ومنعته وعكار على هذا الصعيد، شكلت على الدوام خميرة الخير في هذه المؤسسة وقدمت على مذبح الوطن خيرة ابنائها العسكريين الذين نعتز بتضحياتهم ونؤكد اننا سنبقى اوفياء لهذه التضحيات.

واننا نؤكد على مواجهتنا للارهاب من اي جهة اتى، فبوحدتنا وحوارنا وبقوة جيشنا وقوانا الامنية قادرين على الصمود وعلى تجنيب بلدنا جحيم النار الملتهبة من حولنا”.

كلام الوزير الصراف جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التكريمي الذي اقامه على شرفه راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور في القاعة الرياضية الكبرى التي تحمل اسم المطران منصور في المدرسة الوطنية الارثوذكسية في عكار.