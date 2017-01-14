الخارجية الأمريكية: لم نتلق بعد أي دعوة للمشاركة في محادثات أستانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر أن بلاده لم تتلق بعد أي دعوة رسمية للمشاركة في محادثات أستانا المقرر إجراؤها في 23 كانون الثاني الجاري حول الأزمة في سورية.

وقال تونر خلال مؤتمر صحفي اليوم “لم نحصل حتى الآن وحسب علمي على الدعوة الرسمية للمشاركة في اجتماع أستانا ولكن العملية الخاصة بتنفيذ هذه المبادرة مستمرة ونتواصل حولها مع كل من تركيا وروسيا”.

ونصح تونر الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب بمواصلة العمل حول الأزمة في سورية مع هاتين الدولتين مشيرا إلى أن بلاده ترحب بكل المحاولات لتنظيم محادثات خاصة بتسوية الأزمة من شأنها الإسهام في نجاح محادثات جنيف.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أعلن أن روسيا مهتمة بمشاركة أوسع تمثيل للأطراف في محادثات أستانا وقال ردا على سؤال إن كانت هناك رغبة روسية لدعوة الولايات المتحدة للمشاركة “لا أستطيع أن أقول أي شيء بهذا الصدد ومن دون شك نحن مهتمون بأوسع تمثيل للأطراف التي لها علاقة بآفاق التسوية في سورية”.

ومن المقرر عقد محادثات أستانا يوم 23 كانون الثانى الحالي بهدف المساعدة على دفع عملية تسوية الأزمة في سورية وخاصة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية.

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