إيغور كوناشينكوف: غياب أي مبادرات خاصة بتقديم المساعدة لسكان مدينة حلب من قبل المنظمات الانسانية رغم انها أبدت اهتماما بالغا قبل تحريرها

14 يناير, 2017 - 5:05 مساءً
14 يناير, 2017
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