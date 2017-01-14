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إيغور كوناشينكوف: غياب أي مبادرات خاصة بتقديم المساعدة لسكان مدينة حلب من قبل المنظمات الانسانية رغم انها أبدت اهتماما بالغا قبل تحريرها
14 يناير, 2017
- 5:05 مساءً
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14 يناير, 2017
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