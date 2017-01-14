قاسمي يجدد ثبات موقف إيران الداعم للحل السياسي للأزمة في سورية

جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي التأكيد على ثبات موقف بلاده الداعم لاستقلال سورية ووحدة أراضيها.

وقال قاسمي في تصريح لوكالة فارس نشر اليوم.. إن “إيران أكدت دوما على الحل السياسي للأزمة في سورية وأعلنت أن الشعب السوري هو الذي ينبغي أن يقرر مستقبله بنفسه وأن قضايا سورية الداخلية لا تعني الآخرين”.

ووصف قاسمي مواقف إيران تجاه سورية والمنطقة مقارنة مع سائر الدول بأنها عقلانية وواقعية لافتا إلى أن طهران لا تشكل تهديدا لأي دولة وستواصل سياساتها السلمية ودورها البناء الداعي إلى الاستقرار في المنطقة مثلما أقرت الكثير من دول العالم هذا الدور البناء وأكدت عليه.

وفي سياق آخر أكد المتحدث أن الاتفاق النووي لا يمكن مراجعته أو تغييره مبينا أن أعضاء مجموعة “خمسة زائد واحدط وإيران أكدوا بصوت واحد على تنفيذ هذا الاتفاق متعدد الأطراف وهم مصرون على تنفيذه بشكل كامل ودقيق قائلا “علينا أن ننتظر مواقف المسؤولين الأميركيين الجدد بعد بدء مهامهم الرسمية”.

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